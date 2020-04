Roma, Zaniolo: «L’infortunio è stato una batosta, guardo al ritorno»

Nicolò Zaniolo si racconta e torna a parlare dell’infortunio subito nella gara contro la Juventus: ecco le parole del centrocampista

ZANIOLO – «Questa squadra per me è tutto, mi ha regalato emozioni indescrivibili a partire dall’esordio al Bernabeu. Mi ha fatto esultare, gioire e sentire amato dai tifosi. Non vedo il motivo per cui debba cambiare e spero di rimanere qui per tantissimi anni. L’infortunio? E’ stata una bella batosta, ci sono volute due o tre settimane prima di superarla. All’inizio è stata molto dura, ma non ho mai perso la voglia di sorridere ed essere felice. Ogni giorno mi do degli obiettivi da raggiungere e il ginocchio sta rispondendo bene, spero di tornare in campo più forte di prima».