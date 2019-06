Nicolò Zaniolo piace alla Juventus. Il club bianconero fiuta il colpo ma la Roma vuole almeno 70 milioni

Nicolò Zaniolo potrebbe far parte del nuovo corso juventino. Paratici, come è noto, lo segue da tempo e ha già avuto dei contatti con l’entourage del giocatore, effettuando dei primi sondaggi.

Secondo Sky Sport, il giocatore non è considerato un vero e proprio incedibile: la Roma sarebbe pronto a lasciarlo andare solo per un’offerta irrinunciabile. La sensazione è che Zaniolo potrebbe andare via con una proposta dai 70 milioni in su.