La Roma ha già un accordo con il centrocampista dell’Ajax, Hakim Ziyech che a breve potrebbe lasciare Amsterdam per giungere alla corte di Eusebio Di Francesco.

La Roma, dopo settimane di trattative, ha quasi chiuso per portare nella capitale il centrocampista offensivo dell’Ajax, Hakim Ziyech. La squadra giallorossa era da tempo impegnata nella ricerca di un giocatore che potesse completare il reparto offensivo e, adesso, sostituire Radja Nainggolan trasferitosi all’Inter. Ziyech, di ritorno dal Mondiale dopo l’eliminazione del suo Marocco, era da settimane nel mirino di Monchi e Di Francesco che adesso molto probabilmente potranno accoglierlo a Roma. Il giocatore, classe 1993, è in contatto da gennaio con la Roma che gli ha proposto un contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione, offerta che Ziyech, secondo le indiscrezioni di mercato, avrebbe già accettato.

Adesso bisogna trovare l’intesa con l’Ajax che per sostituire il marocchino, in rotta con il club, ha già acquistato Dusan Tadic dal Southampton. Il club olandese, difatti, chiede 35 milioni, ma la Roma è orientata su un’offerta da 30 milioni più bonus. La forbice di 5 milioni, però, potrebbe essere presto colmata e il giocatore potrebbe lasciare Amsterdam per arrivare alla corte di Di Francesco. L’addio di Ziyech è stato confermato anche dall’allenatore dell’Ajax, Erik Ten Hag che ha ammesso di essere dispiaciuto per la partenza di un buon giocatore e ha confessato di essere a conoscenza dell’accordo con un’altra società.