Romagnoli: si allontana la Lazio, può restare al Milan, ma da riserva

Le ultime sul futuro del difensore rossonero, accostato alla Lazio, ma che potrebbe decidere di rimanere in rossonero, con un ruolo da riserva

Come scrive Tuttosport alla fine Alessio Romagnoli potrebbe anche restare al Milan. L’offerta prevenutagli dalla Lazio per ingaggiarlo a zero sarebbe inferiore – non di poco – a quella del Milan per il rinnovo (ovvero 2,8 milioni più bonus).

Il difensore non disdegnerebbe una permanenza a Milano, dove si è stabilizzato da sette anni e dove si trova benissimo anche se dovrebbe accettare uno status iniziale da seconda linea e rischiare di uscire dai radar della Nazionale.