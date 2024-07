Romania-Olanda: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

All’Allianz Arena l’incontro degli Europei Romania-Olanda: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Allianz Arena di Monaco di Baviera va in scena la partita degli Europei tra Romania-Olanda, valida per gli ottavi di finale. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Romania-Olanda, le probabili formazioni

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Sorescu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Mihaila, Dragus.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Xavi Simons, Schouten, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo.

Romania-Olanda, orario e dove vederla in tv

Romania-Olanda si gioca alle ore 18 di martedì 2 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW Tv per gli abbonati.