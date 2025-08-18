Romero sposa il Tottenham: «Una seconda casa. Voglio raggiungere quel grande obiettivo» - Calcio News 24

Romero rinnova con il Tottenham: «Questo club è casa mia. Voglio vincere ancora»

Il futuro di Romero non è mai stato così chiaro. Dopo settimane di voci di mercato che lo vedevano nel mirino dell’Atletico Madrid, il difensore argentino ha messo definitivamente a tacere ogni indiscrezione: ha rinnovato il contratto con il Tottenham e si è preso, simbolicamente e non solo, la guida dello spogliatoio con la fascia da capitano. Il club inglese non ha comunicato la durata precisa dell’accordo, ma si parla di un impegno a lungo termine.

Un doppio passo importante che conferma quanto Romero sia centrale nel progetto Spurs: prima l’investitura come capitano, dopo l’addio di Son, e ora il rinnovo che lo legherà a lungo al club di Londra. Un segnale forte, anche in chiave Premier League, che il Tottenham vuole ripartire proprio dalla solidità difensiva dell’ex Atalanta.

A margine dell’annuncio ufficiale, Romero ha espresso tutta la sua soddisfazione ai canali del club: «Sono davvero felice qui. Per me il Tottenham è il miglior club del mondo. Queste due settimane, tra la fascia da capitano e il rinnovo, sono state incredibili. È una decisione fantastica per me e per la mia famiglia».

Parole che lasciano intendere quanto forte sia il legame tra Romero e l’ambiente Spurs. Il difensore ha anche rivolto un pensiero speciale ai tifosi: «Il mio messaggio per loro è semplice: grazie. Grazie per il supporto quotidiano, per l’affetto in ogni partita. Per me è qualcosa di importante, e lo è anche per tutta la squadra».

Uno dei momenti più emozionanti per Romero è arrivato proprio nella prima giornata di Premier, quando ha indossato la fascia da capitano entrando in campo con suo figlio: «È stato speciale. Essere capitano per la prima volta, e farlo accanto a mio figlio, è stato un momento che non dimenticherò mai. Amo il calcio e amo questo club».

Guardando alla nuova stagione, Romero non nasconde le ambizioni: «Dopo aver vinto l’Europa League, vogliamo continuare. Il calcio è fatto di alti e bassi, ma restare uniti è la chiave. Perché non vincere ancora? Un altro trofeo sarebbe fantastico per tutti».

Il messaggio è chiaro: Romero non solo resta, ma vuole guidare il Tottenham verso nuove vittorie.