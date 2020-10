Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Coronavirus e dovrà quindi saltare il match di domani sera contro il Barcellona

Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Coronavirus e dovrà quindi saltare il match di Champions League tra Juventus e Barcellona. Il doppio tampone a cui si è sottoposto in giornata ha dato ancora esito positivo, il portoghese è sempre asintomatico con una carica virale molto bassa, ma secondo il protocollo Uefa non potrà essere a disposizione di Pirlo per la sfida di Champions.