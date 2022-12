Ronaldo, l’Arabia e la frizioni con Mendes

Ronaldo continua a far parlare di sé per via della scelta di poter giocare in Arabia Saudita per i prossimi due anni e mezzo, questo ha portato anche alle frizioni con Mendes

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’agente storico del portoghese non sarebbe troppo convinto della destinazione. Situazione contrapposte che potrebbero portare ad un cambio epocale. All’Al Nassr Ronaldo andrà a guadagnare, dovesse accettare, 200 milioni a stagione e poi mezzo miliardo per i successivi da ambasciatore per i Mondiali 2030.