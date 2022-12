Ronaldo carica il Portogallo: «Gruppo troppo unito per essere spezzato» – FOTO

Cristiano Ronaldo carica il Portogallo dopo i rumors delle ultime ore su un suo litigio presunto con il Ct Santos

Cristiano Ronaldo carica il Portogallo, spegnendo sui social i rumors su un suo presunto litigio con Fernando Santos che avevano iniziato a circolare nelle scorse ore.

IL MESSAGGIO – «Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi spaventare da qualsiasi avversario. Una squadra nel vero senso della parola, che lotterà per il sogno fino alla fine! Credeteci con noi! Forza Portogallo!».