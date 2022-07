Ronaldo Manchester United, vertice in programma tra le due parti per definire il futuro dell’attaccante portoghese

Come riferito da The Athletic, Ronaldo è tornato a Manchester, ma non è ancora chiaro se riprenderà a lavorare con il resto dei compagni.

Quello che appare certo, invece, è un vertice imminente con la società per fare il punto sul futuro. Il club, dal canto suo, è irremovibile: CR7 non è in vendita.