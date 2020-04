Milan, Roque Junior: «Maldini conosce la società. Occhio a Duarte»

Roque Junior, ex difensore brasiliano del Milan, ha parlato del suo periodo in rossonero e dei suoi connazionali attualmente in rosa

FINALE 2003 – «È deludente essere infortunati in una finale. Provai a usare intelligenza e volontà per stare in campo sino alla fine. La sensazione è quella di essere riuscito a fare il mio dovere».

PAQUETA’ – «Se il Milan l’ha comprato è perché ha delle qualità. Ma si deve guardare a tutta la squadra non solo a un giocatore. Il momento del Milan non è lo stesso dei tempi di Berlusconi. Ma ci sono sempre tante aspettative per i risultati. E per alcuni ci vuole più tempo per adattarsi».

DUARTE – «A poco a poco potrà inserirsi nella squadra. Lo conosco dal Flamengo. È bravo nell’uno contro uno, ha buona tecnica. In Italia il gioco è collettivo, di squadra, ci si protegge di più in fase di marcatura. Questo aiuta, bisogna essere bravi sia tecnicamente che tatticamente. Léo sa sviluppare il suo calcio».

MALDINI – «Conosce la cultura del Milan, è una brava persona e può aiutare il club».