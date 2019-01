Rugani in gol: «Pronto, come sempre». E sul rinnovo con la Juve…

Rugani risponde così alla domanda sulle trattative per il rinnovo del contratto con la Juventus dopo il 3-0 sul Chievo

Daniele Rugani, difensore della Juventus oggi in gol nel 3-0 rifilato al Chievo, ha rilasciato queste dichiarazioni per commentare l’azione del gol ai microfoni di Sky Sport: «Mi sono fatto trovare pronto, sono contento per la vittoria e per il gol che ha coronato una bella serata. Avanti così. Sette presenze in stagione? Io penso che alla fine quando uno lavora bene e ci sta con la testa poi viene sempre premiato. A me non piace parlare, preferisco rispondere sul campo. Sono tranquillo e sicuro di me stesso, aspetto solamente il mio momento e cerco di dare il mio contributo quando sono in campo come faccio da quattro anni a questa parte».

Prosegue Rugani che parla anche delle voci legate al rinnovo del contratto con la Juventus: «Quando firmerò il rinnovo di contratto con la Juventus? Vediamo, la cosa più importante è che da parte della società ci sia la fiducia che in questo momento mi stanno dimostrando. Ci si penserà al momento opportuno. Non so se siamo vicini o meno, in questo momento penso a tutt’altro». Conclude: «Perché Higuain va d’accordo con Sarri? A Napoli aveva trovato un gioco in cui veniva valorizzato al massimo, fatto di fraseggio e ideale per un centravanti come lui, oltre a un’intesa a livello di persone.