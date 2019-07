Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato dal ritiro del club tedesco: le sue parole sulla tournée

Dal ritiro del Bayern Monaco ha parlato Rummenigge, dirigente del club tedesco, che ha commentato la tournée e la crescita del club.

RITIRO – «Queste tournée sono obbligatorie, ci sarà un motivo per cui tutti i grandi club inglesi e spagnoli, e squadre come Juventus e Psg, le fanno in estate. Sono obbligatorie, nessuno lo fa per divertirsi. Abbiamo contratti con grandi sponsor che ci impongono non solo in Germania, ma anche a livello internazionale».