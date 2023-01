Sabatini: «Era normale fare iniezioni»

Le parole di Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Roma e Salernitana. Tutti i dettagli sulle sue dichiarazioni

Il direttore sportivo Walter Sabatini, ex giocatore di Perugia, Varese e Roma ha parlato a La Stampa.

PAROLE – «Se mi sentivo giù, andavo dal massaggiatore e gli dicevo: ‘Dai, fammi un Neocromaton’. Era normale. Non era doping, almeno non un doping prestazionale. Non ho mai visto un calciatore assumere dei prodotti per aumentare il rendimento. Si cercava, quello sì, di migliorare la condizione, con prodotti che in quel momento erano legali, presi in grande quantità. Oltre al Neocromaton ho frequentato il Micoren. Prodotti corroboranti, non certo sostanze come l’Epo. Condivido la preoccupazione di Dino Baggio e la rispetto. Le dosi eccessive possono aver portato a qualche problematica importante negli anni successivi. C’è stata una lunghissima moria di giocatori, per cui i sospetti sono consistenti e anche giustificabili ».