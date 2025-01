Sabatini non ha dubbi: «Lo scudetto sembra una questione esclusiva a due: Napoli e Inter»

Sandro Sabatini ha parlato così della partita scudetto tra Inter e Napoli: le dichiarazioni del giornalista sulla Serie A

Sandro Sabatini sulle colonne di calciomercato.com, ha parlato del momento dell’Inter e del Napoli, che si stanno contendendo lo scudetto in Serie A e con il ritorno della Champions League che potrebbe giocare un ruolo chiave. Le dichiarazioni:

LE DICHIARAZIONI – «Alla fine, al caldo della vittoria ritrovata, l’Inter resta in scia al Napoli e aspetta di vedere l’effetto che fa il calendario di Champions, senza dubbio più impegnativo per Inzaghi rispetto a Conte. Per uno scudetto che – non si offendano gli atalantini – sembra già una questione esclusiva a due: Napoli e Inter. Vista dalle panchine, la corsa sembra delineata, nonché condizionata dagli impegni europei. Non lo è stata finora perché, risultati alla mano, l’Inter non ha perso punti in prossimità della Champions e nemmeno della Supercoppa italiana. Il Napoli invece ha sofferto il suo momento peggiore proprio quando immaginava di spiccare il volo grazie all’unicità della settimana libera. Vedremo se d’ora in poi cambierà qualcosa».