Thiago Motta Juve, Sabatini avvisa: «La fiducia non è infinita. E il cartello “lavori in corso” non può durare per sempre»

Thiago Motta Juve, Sabatini: «La fiducia non è infinita». L’analisi del giornalista nel post gara del derby della Mole



Sandro Sabatini ha commentato così il pareggio della Juve sul campo del Torino su calciomercato.com. La sua analisi nel post gara del derby della Mole.

SABATINI – «Il pareggio serve a nulla, se non ad arricchire numeri demotivanti: 12 pareggi su 19 partite di campionato sono una statistica che deprime anche gli juventini più ottimisti e fiduciosi. Ma la fiducia non è infinita. E il cartello “lavori in corso” non può durare per sempre. Anche perché il corso dei lavori di Thiago Motta (e Giuntoli) non è immune da colpe, demeriti ed errori che prima o poi avranno una serena valutazione. E se continua così, una severa bocciatura».