Milan, guaio Saelemaekers: lascia il ritiro del Belgio per infortunio

Saelemaekers lascia il ritiro del Belgio per infortunio come comunicato nella giornata di oggi dalla Federazione belga

Tegola in casa Milan e per Stefano Pioli. Alexis Saelemaekers è stato costretto a lasciare il ritiro del Belgio a causa di un infortunio come ufficializzato dalla stessa federazione belga.

L’ex talento dell’Anderlecht salterà i prossimi impegni in Nations League della selezione di Martinez per rientrare subito in Italia. Non si specifica l’entità dell’infortunio, con il giocatore che si sottoporrà ad ulteriori controlli al ritorno a Milano.