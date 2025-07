Saelemaekers saluta la Roma: «Un’esperienza unica, vi porterò sempre nel cuore»

Alexis Saelemaekers si congeda dai tifosi della Roma con un messaggio sui social: ora il rientro al Milan in attesa di conoscere il suo futuro

Alexis Saelemaekers saluta la Roma. Dopo una stagione in prestito nella Capitale, l’esterno belga farà ritorno al Milan, club proprietario del suo cartellino. Il suo futuro resta incerto e molto dipenderà dalle scelte tecniche di Allegri, ma intanto il giocatore ha voluto congedarsi dai tifosi giallorossi con un messaggio pubblicato sui social. Nel post, accompagnato da un video che raccoglie i momenti più significativi vissuti in campo con la maglia della Roma, Saelemaekers ha ripercorso un’annata cominciata con aspettative ambiziose e segnata da un lungo infortunio iniziale, ma che si è poi trasformata in un’esperienza intensa, ricca di tante emozioni e legami forti con la squadra e con i tifosi. Tra sogni, sacrifici e gioie condivise, il suo bilancio è profondamente positivo. Parole cariche di gratitudine che fotografano bene il legame instaurato con l’ambiente romanista, in particolare con i tifosi, a cui ha voluto dedicare il suo pensiero più sentito.

IL SALUTO DI SAELEMAEKERS – «Che emozione rivivere tutti questi momenti. Avevo iniziato quest’anno con tanti obiettivi in mente, ma mai avrei immaginato di vivere così tante emozioni. All’inizio, purtroppo, l’infortunio mi ha tenuto lontano dal campo e da voi… ma il mio cuore era sempre lì, accanto alla squadra. Ho lavorato duro per tornare, e quando l’ho fatto, ero più carico che mai. Abbiamo sognato insieme. Abbiamo lottato, sofferto, gioito. E voglio ringraziare i miei compagni, la società… e soprattutto voi tifosi per l’affetto, il calore e il supporto che mi avete regalato. Grazie Roma. È stata un’esperienza incredibile, indimenticabile. E ovunque andrò, porterò con me un pezzo di voi. Daje, vi voglio bene!».