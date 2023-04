Nuovo stadio, il Sindaco Sala: «Avviata la procedura per San Siro»

Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sulla situazione nuovo stadio per il Milan e l’Inter. Tutti i dettagli

Giuseppe Sala ha parlato del nuovo stadio di Milan ed Inter alla presentazione “Cento giorni dei Mondiali di scherma”.

PAROLE – «Andiamo avanti con il dialogo sia con l’Inter che col Milan. La procedura è avviata e il Milan sa che non è possibile avviare un altro procedimento senza chiudere questo. Quello che stiamo facendo è riscrivere alle squadre dove diciamo loro che daremo un periodo congruo, che dovrebbe essere sui 90 giorni, per consegnarci questa previsione del piano economico finanziario o per dirci che non interessa più».

