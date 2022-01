Salernitana, futuro incerto per Bonazzoli: due strade per l’attaccante

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il futuro di Bonazzoli alla Salernitana è incerto: per l’attaccante ci sono due strade

Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria in prestito alla Salernitana, potrebbe non restare alla corte del club campano ancora a lungo. In Serie A è il Cagliari ad aver messo nel mirino l’ex Inter.

Per poter passare dalla Salernitana al Cagliari, destinazione a lui gradita come riporta La Gazzetta dello Sport, Bonazzoli ha due alternative. O il riscatto anticipato da parte del club campano oppure, in accordo con la Sampdoria, l’interruzione del prestito. In questo secondo scenario sarebbe la Sampdoria a trattare con il Cagliari per il successivo trasferimento.