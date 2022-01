Salernitana, Colantuono a rischio: Sabatini vorrebbe De Rossi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La panchina di Colantuono traballa, con il d.s. della Salernitana Sabatini che starebbe pensando a De Rossi

La Salernitana pensa al cambio in panchina. Con l’arrivo di Walter Sabatini come nuovo direttore sportivo e di Iervolino come presidente, la posizione di Colantuono sarebbe infatti a rischio.

Come riportato dal Quotidiano del Sud, il neo d.s. granata vorrebbe portare alla Salernitana Daniele De Rossi; attualmente libero dopo l’esperienza vittoria all’Europeo con la Nazionale.