Salernitana, Coulibaly: «Sampdoria? Vi spiego perché sarà una partita difficile»

Lassana Coulibaly, centrocampista della Salernitana, ha parlato durante il format Due chiacchiere con sul canale YouTube della Lega Serie A.

PAROLE – «Quella contro la Sampdoria sarà una partita difficile perché si trovano in una posizione che non meritano, rispettiamo molto l’avversario. Dobbiamo scendere in campo per essere all’altezza della vittoria».