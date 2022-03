Salernitana, Di Tacchio: «Se ci crede il Genoa perché non possiamo farlo anche noi?»

Il capitano della Salernitana Di Tacchio ha parlato dell’obiettivo salvezza della squadra granata

Francesco Di Tacchio, capitano della Salernitana, ai microfoni di Lira TV ha parlato dell’obiettivo salvezza della squadra granata.

SALVEZZA – «Crediamo tutti ancora nella salvezza. Se può farlo il Genoa che ha solo 3 punti in più, non vedo perché non potremmo ambire noi alla permanenza in Serie A. Siamo un bel gruppo, il mister ha portato entusiasmo, una nuova idea di gioco di condurre la partita fino all’ultimo e anche nuove metodologie. Noi lo seguiamo e crediamo ancora nella salvezza. Nicola ha fatto sentire partecipi tutti, dal primo all’ultimo. Ci manca la vittoria, ma sono sicuro che con le prestazioni arriverà».

NUOVI ARRIVI – «La squadra è stata rivoluzionata. Sono arrivati tanti giocatori, si stanno mettendo a disposizione per cercare la forma migliore. Molti venivano da una lunga inattività e vanno apprezzati, perché stanno facendo un grandissimo sforzo. Alcuni non conoscevano questo campionato. Sono ottimi giocatori, devono adattarsi: ci vuole tempo e pazienza, ma li vedo allenarsi e assicuro che hanno potenzialità».