Salernitana, Djuric: «C’è frustrazione, nella ripresa abbiamo dominato»

L’attaccante della Salernitana Djuric ha parlato dopo il pareggio contro il Sassuolo

Milan Djuric, attaccante della Salernitana, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo.

LE PAROLE – «È stata una partita molto combattuta. Abbiamo espresso un bel calcio. Ci siamo ricompattarsi nel secondo tempo, nell’intervallo abbiamo preso delle contromisure col mister. Nella ripresa abbiamo dominato. Ci stiamo provando in tutti i modi a vincere, in casa c’è il nostro pubblico che ci spinge. In questa partita c’erano tutti i presupposti, c’è un po’ di frustrazione».