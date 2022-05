Salernitana Ederson, da oggetto misterioso a perno dei campani

Da oggetto misterioso a perno del centrocampo della Salernitana: Ederson ci ha messo poco tempo a stregare la Serie A

La Salernitana ha sfiorato l’impresa contro l’Atalanta e a portare avanti i campani ci aveva pensato Ederson. Arrivato come oggetto misterioso nel mercato invernale, il brasiliano ci ha messo poco a stregare i campani e tutta la Serie A.

Fisicità, dinamismo, inserimenti e tanta qualità. Queste le doti con cui si è mostrato nel nostro campionato e Nicola ci ha messo poco a farlo diventare perno imprescindibile del suo scacchiere. Colpisce la sua semplicità in campo come fuori, tranquillo e con una gran voglia di farsi notare dagli addetti ai lavori. Il Psg ci ha già fatto un pensiero per l’estate, ma intanto il focus di Ederson è portare la Salernitana alla salvezza.