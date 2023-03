Salernitana, Fazio verso il rientro: le sue condizioni

La Salernitana e il tecnico Sousa sono proni a riabbracciare il centrale Fazio, assente dai campi dalla trasferta di Bergamo

Il centrale starebbe piano piano recuperando dall’infortunio e in questi potrebbe rientrare in gruppo. Potrebbe essere convocato per la partita contro la Sampdoria, o in quella dopo non dovesse farcela per Genova.