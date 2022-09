Salernitana, Iervolino: «Ambiamo ad arrivare tra le prime dieci»

Il presidente della Salernitana, Iervolino, non si nasconde: «L’asticella si è alzata. Tentiamo di andare dall’altra parte della classifica»

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, intervenuto durante le celebrazioni della festa patronale di San Matteo, ha commentato l’ottimo momento della squadra, mettendo in mostra le ambizioni del club. Di seguito le sue parole.

«É una giornata importante. San Matteo, il patrono della città deve anche abbracciarci e accompagnarci per un campionato importante. La città mi ha coinvolto in tutte le sue declinazioni. Io mi sento un cittadino salernitano e non potevo mancare. L’asticella si è alzata. Tentiamo di andare dall’altra parte della classifica, quindi tra le prime dieci. La squadra c’è ed è importante».