Salernitana, Iervolino: «Mertens? Vi svelo qual è la situazione»

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato del possibile acquisto di Mertens da parte dei granata: le dichiarazioni

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Danilo Iervolino ha parlato del possibile approdo di Dries Mertens alla Salernitana e non solo.

LE PAROLE – «Non abbiamo fatto alcuna offerta formale per Mertens perché è la bandiera del Napoli. Se lui volesse restare in Campania, da parte nostra c’è stata un’apertura, ma nessuna offerta o rifiuto. Allan? Una bugia la voce che ci vorrebbe interessati a lui. Ricevo circa 40 telefonate al giorno per le trattative di mercato della Salernitana, noi facciamo scelte in linea con le richieste del nostro tecnico».