Salernitana, incontro con la Roma per Felix Afena-Gyan

In occasione della partita tra Salernitana e Roma le squadre parleranno di Felix Afena-Gyan, pupillo di De Sanctis

La Roma sta cercando di liberare spazio in attacco per poter ingaggiare Belotti. In questa circostanza, come riportato dal Messaggero, diventa decisivo l’incontro con la Salernitana.

In occasione della partita di questa sera, le due squadre parleranno di Felix Afena-Gyan, che piace molto al ds granata Morgan De Sanctis, che spera di poter imbastire una trattativa con i giallorossi.