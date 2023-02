Salernitana, la decisione della FIGC sul ricorso per Verdi

La FIGC ha pubblicato l’esito del ricorso per il trasferimento di Simone Verdi dall’Hellas Verona alla Salernitana

La FIGG si è espressa sul ricorso della Salernitana per il trasferimento di Simone Verdi. Nella serata di ieri il club campano aveva infatti chiuso l’accordo con l’Hellas Verona, non riuscendo però a depositare il contratto per un problema tecnico.

Nonostante nessun club si fosse opposto, la FIGC ha comunque deciso di respingere il ricorso della Salernitana. Simone Verdi resta così al Verona fino al termine della stagione.