Salernitana, Mazzocchi: «Pubblico granata degno delle migliori competizioni europee»

Pasquale Mazzocchi, giocatore della Salernitana, ha parlato del caldo tifo di Salerno. Ecco le sue dichiarazioni

Pasquale Mazzocchi, giocatore della Salernitana, ha parlato a TuttoSalernitana.

PAROLE – «Qualsiasi calciatore incontro da avversario mi dice sempre che, in carriera, avrebbero voluto fare almeno un anno a Salerno. Chiunque viene all’Arechi resta impressionato da una tifoseria incredibile, che merita di occupare alte posizioni in classifica. Ho sempre visto questo pubblico degno delle competizioni internazionali. Per un giocatore è fondamentale vedere tanta gente anche in trasferta, il calcio senza tifosi è zero e, come ho detto prima, la spinta del pubblico mi trasmette un’adrenalina che non si può descrivere a parole».