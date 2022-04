Salernitana, Nicola: «Ce la giocheremo fino alla fine, ma dobbiamo migliorare»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato dopo la sconfitta in rimonta dei granata contro la Roma: le dichiarazioni

Davide Nicola ha parlato a DAZN dopo Roma-Salernitana.

SCONFITTA – «Faccio i complimenti ai ragazzi perchè stanno crescendo in maniera esponenziale, in questo modo ci giocheremo la salvezza fino alla fine. L’unica cosa che dovremo migliorare è il chiudere prima la partita, un demerito non voluto oggi. Hanno dato tutto, si è vista una squadra che darà battaglia. L’obiettivo era quello di acquisire mentalità, sono convinto che possiamo fare ancora meglio di così».

COULIBALY ED EDERSON – «Il nostro centrocampo ha grande qualità, sapranno stupire fino alla fine. Sarebbe stato bello portare via punti da qui, ma la squadra ha grande energia e io sono molto fiducioso. Possiamo fare ancora meglio».

RIBERY E RANIERI – «Ranieri e Ribery mi hanno chiesto il cambio, non si poteva fare diversamente. Abbiamo perso Ruggeri in settimana, tutti devono farsi trovare pronti con la stessa mentalità. Alcuni sono più avanti mentre altri devono migliorare, ma tutti stanno dando tanto e per questo non voglio criticare nessuno».