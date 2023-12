Salernitana, Ochoa corre verso il rientro: può bruciare le tappe

Ochoa corre verso il rientro in campo con la Salernitana: ecco la data per rivedere il portiere granata con i suoi

Come scrive TuttoSalernitana.com, Guillermo Ochoa è alle prese con la fisioterapia per guarire il prima possibile dal problema alla spalla che lo tiene ai box ormai da settimane.

La Salernitana potrebbe ritrovarlo non per il prossimo impegno con il Bologna, ma per quello ancora dopo, quando i granata saranno di scena in casa dell’Atalanta.