Salernitana, Ochoa: «I giocatori dell’Inter me lo hanno detto dopo il pari»

Guillermo Ochoa, a Sky Sport, ha così parlato del pareggio della Salernitana con l’Inter.

LE PAROLE – «I giocatori dell’Inter mi hanno fatto i complimenti, siamo felici per aver raggiunto questo pareggio. La squadra ha lavorato bene e Candreva ha trovato un bel gol. Futuro? Qui a Salerno mi trovo molto bene. Vorrei giocare anche il prossimo Mondiale, ma so che non sarà un’impresa facile».