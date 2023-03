Salernitana, Ochoa: «Futuro? Vedremo, è un sacrificio stare senza moglie e figli»

Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana, ha parlato a Marca della stagione e del suo futuro in maglia granata

«Qui non tifano Juventus, Inter o un’altra big, solo Salernitana. Siamo vicini a Napoli e c’è tanta passione, si vede per strada e ovunque. Futuro? Starò a Salerno 6 mesi e poi vedremo se un altro anno. Per me è un sacrificio perché sono senza moglie e figli».