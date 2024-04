Bologna Salernitana: sono 4 i granata che hanno mollato

La Salernitana ko contro il Bologna: ecco i peggiori in campo per la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport

Colantuono chiede dignità alla Salernitana, che non è ancora in B matematicamente ma lo è di fatto. Chi sembra proprio avere mollato? Prendendo in esame i voti de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport, ecco chi ha ricevuto 5 da entrambi i fronti.

COSTIL – «Nella prima parte gli tirano due volte in porta e finisce per prendere due gol. Nel finale Lykogiannis gli fa vivere il terzo dispiacere»: questo il giudizio del Corriere. Gazzetta si pone una domanda: «Avrebbe potuto fare di più? Forse sì, forse… Tre tiri, 3 gol».

PELLEGRINO – Da Roma lo descrivono così: «Va a raddoppiare spesso Bradaric su Orsolini, ma non sempre con efficacia». Da Milano fanno l’eco: «Mangiato da Orsolini nell’1-0. Succede una, due, tre volte: gira sempre in affanno».

PIEROZZI – Per il Corriere è proprio lui il peggiore: «Se la vede a destra con Saelamaekers, vive di tanti, troppi grattacapi». Gazzetta insiste: «Che sia per letture sbagliate o giochi in velocità, recita così così in un ruolo non suo».

LEGOWSKI – «Non cambia l’andazzo». «Non incide, ma a quel punto sarebbe stata dura per tutti». Prima Gazzetta, poi Corriere, stessa vicenda.