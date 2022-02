Salernitana, Perotti: «Abbiamo il potenziale per fare un’impresa»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Diego Perotti si prepara ad unirsi alla Salernitana. Le parole dell’esterno argentino, futuro calciatore granata

Ai microfoni di Sky Sport, Diego Perotti ha confermato il proprio passaggio alla Salernitana.

DICHIARAZIONI – «Fisicamente sto bene, sono pronto a dare il 100%. E’ un sogno poter giocare con uno come Ribery, abbiamo il potenziale per compiere un’impresa. Sabatini? Non ha dovuto convincermi, mi allenavo da solo da tanto e aspettavo la possibilità per tornare a giocare. Appena abbiamo parlato ci siamo accordati subito».