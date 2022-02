Salernitana, Perotti: «Credo nella salvezza. Ribery? Imparerò tanto da un campione come lui»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Diego Perotti ha parlato ai canali ufficiali della Salernitana dopo la firma sul contratto. Le sue parole:

SALERNITANA – «Ringrazio la società per la fiducia. Ho tantissima voglia di giocare dopo essere stato tanto tempo senza squadra. La salvezza è possibile. Questa è una grande opportunità per me. Mi impegnerò al massimo da professionista, come ho sempre fatto, e proverò a dare una mano in campo».

FAZIO – «Con Fazio è la terza squadra che condividiamo, non è una cosa che accade molto spesso. E’ bello rivedere degli amici. Conoscerci ci aiuta anche a inserirci meglio. Darò sempre il massimo dentro e fuori dal campo. Consigliare i più giovani sarà il mio modo per inserirmi nel gruppo».

RIBERY – «E’ un campione, bello trovarlo qui perché si cerca sempre di imparare e migliorarsi con giocatori di questo livello».