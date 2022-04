Salernitana, Nicola crede nel miracolo salvezza

La Salernitana vince il recupero contro l’Udinese e Nicola crede nel miracolo salvezza: l’allenatore vuole l’impresa bis

Potrebbe essere tardi per provare a tentare una salvezza che avrebbe dell’incredibile, ma attenzione alla carica e alla voglia di questa Salernitana che in tre giorni ha ribaltato ogni pronostico. La vittoria di Genova contro la Samp e quella del recupero contro l’Udinese potrebbero dare un nuovo slancio per il finale di stagione.

Il prossimo trittico di partite è sicuramente decisivo per capire le sorti dei granata. Ora la Fiorentina all’Arechi poi il 27 il recupero contro il Venezia, si chiude il cerchio con la trasferta di Bergamo. Nicola crede nell’impresa e non sarebbe la sua prima visto che già a Crotone aveva salvato la squadra con una rimonta incredibile. Potrebbe ripetersi? Difficile, ma non impossibile.