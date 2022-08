Salernitana-Sampdoria, Murillo raggiungerà la squadra a Salerno: i dettagli

Ecco i dettagli sulla presenza o meno di Jeison Murillo, dopo i permessi ricevuti, per la partita tra Sampdoria e Salernitana

Jeison Murillo è esentato dalle ultime sedute di allenamento della Sampdoria per un permesso ricevuto dalla società per stare vicino alla moglie in occasione della nascita della loro terza figlia.

Il difensore colombiano salterà la rifinitura di questa mattina e non farà rientro a Genova prima della partenza per Napoli. Murillo partirà da Roma e si aggregherà direttamente nel capoluogo campano alla squadra blucerchiata.