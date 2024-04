Salernitana-Sassuolo: Pinamonti ok, ma nessuno è da 7

Tutti i voti e le statistiche sull’anticipo di Serie A tra Salernitana e Sassuolo, terminato con il punteggio di 2-2

Il 2-2 di ieri sera a Salerno non serve ai padroni di casa, troppo distanti per ambire alla salvezza e non consente neanche agli ospiti di sorridere per il punto preso. Il Sassuolo muove la classifica e nulla più e, soprattutto, butta alle ortiche un vantaggio di 2 reti. Chi sono stati gli estremi per la squadra neroverde? Ecco i giudizi de La Gazzetta dello Sport.

IL MIGLIORE– Pinamonti, voto 6,5: «Gli manca solo il gol (annullato) da doppia cifra, ma il suo tacco innesca il vantaggio, poi serve il bis a Bajrami».

IL PEGGIORE – Doig, voto 5: «Macina chilometri, ma dietro soffre e perde 15 palle, troppe».