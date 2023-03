Salernitana, Sousa: «Molto soddisfatto di quelli che sono entrati»

Le parole di Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, dopo il pareggio ottenuto dai campani contro il Bologna

Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

PRESTAZIONE – «Molto soddisfatto, soprattutto di quelli entrati che hanno dato un passo importante contro una buona squadra come il Bologna che è moderna nel suo gioco. In dei momenti loro sono stati superiori, in altri noi. Con i cambi abbiamo portato intensità e qualità e abbiamo iniziato a spingere. Quando abbiamo fatto gol hanno spinto tutti e questo è lo spirito che serve. Non è arrivata la vittoria, ma siamo sulla strada giusta».

RITMI BASSI – «La qualità del Bologna ci ha messo in difficoltà, sapevo che sarebbe stata una gara impegnativa. Non hanno creato così tanto, abbiamo creato più noi e dobbiamo continuare così».

VANTAGGIO PERSO IN POCHI MINUTI – «La squadra deve migliorare, avendo più capacità di mantenere il possesso palla. E’ difficile cambiare comportamenti quando sono acquisiti da tempo. Dobbiamo essere organizzati, avere più possesso e per noi è difficile mantenerlo uscendo dalla pressione avversaria. La strada è lunga, ma la qualità è della squadra è buona. Pensiamo a recuperare e alla prossima partita».