Samp, Ferrero: «Ripresa? A Bergamo ci sono centinaia di morti»

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare dell’eventuale ripresa:

«Non sono per il non riprendere il campionato a prescindere, semplicemente il calcio è una parte del Paese e il Paese oggi non sa dirci quello che potrà essere domani. Possiamo fare ipotesi, nessuno ha certezze».

PREPARAZIONE – «Servono almeno quattro settimane di preparazione. Ipotizziamo che si torni a giocare tra maggio e giugno, per poter chiudere i campionati massimo entro il 3 agosto, come avrebbe specificato la Uefa. Poi si riparte a ottobre, e finiremmo chissà quando. Così invece che al 2021 l’Europeo va rinviato al 2023».

BERGAMO – «Ho parlato con Percassi. Ripeto a maggior ragione: andiamo da lui a chiedere di giocare a calcio mentre Bergamo conta centinaia di morti?».