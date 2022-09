Sampdoria, ag. Gabbiadini: «Ha pensato sempre e solo al rientro. Gol? Ci voleva dopo questo stop»

Silvio Pagliari, agente di Manolo Gabbiadini, ha parlato ai microfoni di SampdoriaNews24 del ritorno in campo dell’attaccante

Silvio Pagliari, agente di Manolo Gabbiadini, ha parlato ai microfoni di SampdoriaNews24 del ritorno in campo dell’attaccante. Le sue dichiarazioni:

ESORDIO E GOL – «Sì, ci voleva proprio dopo questo stop. Tra l’altro giunto in un momento importante per la Sampdoria, direi un punto veramente importante, in un periodo delicato che fa ben sperare per il futuro sia individuale che di squadra».

PERIODO POST INFORTUNIO – «Il giorno dopo l’infortunio ha pensato sempre e solo al rientro. Ha lavorato sodo tutto il giorno con la sua proverbiale tenacia e perseveranza. I giovani calciatori, lo dico sempre, devono prendere esempio da quelli come lui, e voglio ringraziare pubblicamente mister Giampaolo per le parole riservate al ragazzo, ci hanno fatto piacere, anche se, conoscendo Marco da anni, non avevo dubbi in merito».

