Sampdoria, ultima spiaggia contro la Salernitana: il report dall’allenamento dei blucerchiati

Sampdoria, il report dell’allenamento dei blucerchiati in vista della sfida decisiva di venerdì contro la Salernitana: liguri ad un bivio

La Sampdoria di mister Alberico Evani sta preparando con determinazione l’importante match contro la Salernitana, in programma venerdì sera al ‘Ferraris’. L’incontro è cruciale per strappare il ticket per la salvezza in Serie B, un evento storico che il club cerca di scongiurare a tutti i costi. Con Gennaro Tutino nuovamente operato, il tecnico sta contando sui suoi uomini per affrontare questa sfida fondamentale. La squadra si prepara con attenzione, anche se l’esito della partita dipenderà anche dai risultati di altre gare, come quelle di Brescia e Mantova.

COMUNICATO – «Dopo una prima sessione di video-analisi, Alberico Evani e staff hanno diretto sul prato principale del “Mugnaini” una seduta pomeridiana caratterizzata da attivazione atletica, esercitazioni tattiche e partitelle. In gruppo anche Leonardo Benedetti, Pietro Beruatto, Davide Veroli e Ronaldo Vieira. Differenziato sul campo per Simone Romagnoli; riposo per Rémi Oudin (sovraccarico); percorso di recupero per Samuele Perisan».