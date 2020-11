Sampdoria, caso stipendi: pagamento già eseguito. Club in regola

La Sampdoria ha chiarito la propria posizione in merito al pagamento degli stipendi di settembre, ottobre e novembre

La Sampdoria ha chiarito la propria posizione in merito alle ultime tre mensilità (settembre, ottobre e novembre) da riconoscere a calciatori e staff tecnico. Nessuna penalizzazione, in quanto il pagamento risulta già eseguito.

La società blucerchiata ha fatto sapere tramite gazzetta.it di essere «in linea con le scadenza federali e con la policy interna del pagamento bimestrale dei tesserati, pagamenti già eseguiti con valuta 1/12, come previsto da scadenze Figc. Inoltre, oltre a essere in linea con la stagione 2020/21, il club di Ferrero sta completando il pagamento delle rateazioni del 2019/2020 nei termini e nei tempi concordati. La Samp, inoltre, ha riconosciuto anche il pagamento della mensilità relativa al lockdown della primavera scorsa, riconoscendolo come premio-salvezza».