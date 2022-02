Sampdoria, col Sassuolo pronti gli esordi: si scaldano i nuovi acquisti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Contro il Sassuolo, l’allenatore della Sampdoria Giampaolo è pronto a far esordire i nuovi acquisti

La Sampdoria di Marco Giampaolo ha ancora tre giorni per preparare la sfida in programma domenica contro il Sassuolo. La formazione blucerchiata potrebbe presentarsi con tutti e tre i nuovi acquisti a disposizione.

Due sono quasi certi che tra panchina e campo ci saranno: Sabiri, talentuoso trequartista dell’Ascoli, e Sensi, arrivato dall’Inter, ci saranno. L’ex nerazzurro prenderà il suo posto in mediana, ancora da capire se come sostituto di Ekdal, squalificato, o in altra zona del campo. Anche Supryaga potrebbe essere della partita o comunque assistervi dalla panchina, Giampaolo non potrà infatti contare su Quagliarella.

