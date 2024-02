Sampdoria, Ferrero attacca Manfredi: «Lo pseudo presidente…»

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha risposto a Matteo Manfredi ai microfoni di Radio Cusano

PAROLE – «Lo pseudo presidente, non si capisce… ogni tanto racconta delle cose. Io voglio il bene della Sampdoria e vorrei sistemare questa situazione, chiudere le cause, i processi perché i processi portano solo feriti e anziché spendere i soldi in avvocati, (Manfredi) ci comprasse un calciatore, ci facesse sognare. Troviamo un accordo, va bene e perché Manfredi non lo fa? Non vedo l’ora di trovare questo accordo, che la Samp voli e che il trustee sia pagato. E che questo signore (Manfredi) regoli le cose, perché una proprietà se deve cambiare padrone ha un suo prezzo. Basta. Siamo pronti a sederci a un tavolo.. Dai, forza Manfredi che ce la puoi fare».