Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è tornato a parlare della vittoria di domenica contro il Napoli allo stadio Marassi

La vittoria contro il Napoli ha fatto sognare i tifosi della Sampdoria che adesso cercano conferme già dal prossimo impegno contro il Frosinone dopo la sosta. I blucerchiati non avevano iniziato la stagione con il piede giusto, perdendo all’esordio contro l’Udinese per 1-0, ma contro la squadra di Ancelotti hanno giocato la partita perfetta, portando a casa tre punti importantissimi. Del successo di domenica è tornato a parlare il patron della Samp, Massimo Ferrero, intervenuto a Radio Marte. «De Laurentiis è il più importante – ha dichiarato il presidente blucerchiato- Ancelotti il miglior allenatore e perdere con la Sampdoria fa pensare. Non mi toccate Aurelio che è un grande, ma non ho parlato con lui dopo il match di Marassi. Quagliarella ha tanto da raccontare e Napoli ha avuto la fortuna di averlo nel momento migliore, ma poi lo avete mandato via. Campioni si nasce e Quagliarella è nato campione».

Ferrero ha, poi, proseguito affermando che le partite si possono vincere o perdere, dunque, i tifosi partenopei non devono preoccuparsi per la sconfitta del Marassi, dato che De Laurentiis è un ottimo presidente che sta facendo miracoli a Napoli. Infine sul tecnico blucerchiato Giampaolo, il presidente ha ammesso di non aver mai pensato ad una sua partenza, perché gli allenatori più stanno con lui e più vogliono starci.