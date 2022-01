Sampdoria, il saluto di Adrien Silva: la lunga lettera del portoghese – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Adrien Silva ha scritto una lettera di addio alla Sampdoria dopo la risoluzione del contratto: ecco il suo post sui social

Adrien Silva ha scritto una lettera di addio alla Sampdoria dopo la risoluzione del contratto. Ecco le dichiarazioni pubblicate dal centrocampista portoghese sul proprio profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adrien Silva (@adriensilva23)

DICHIARAZIONI – «È stato un onore vestire la maglia della Sampdoria e voglio ringraziare tutti i tifosi e la società per avermi mostrato affetto, dal primo all’ultimo giorno. Un saluto speciale anche per tutti i miei compagni che hanno condiviso con me questo momento importante della mia carriera. Posso dire che ho sempre dato il massimo per i colori blucerchiati e continuerò a seguirvi e a tifare la Doria! È stata una scelta difficile in un momento complicato, ma confido che sia la migliore decisione per tutti. Ora inizia per me un nuovo percorso, in cui potrò vivere esperienze nuove con la mia famiglia sempre al mio fianco, pronta a sostenermi. Sono emozionato, ma allo stesso tempo voglio affrontare questa nuova avventura con serenità! Grazie ancora a tutti e forza Doria!».